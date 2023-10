Auto in fiamme in un cortile privato: indagini in corso

Un'auto incendiata questa mattina, intorno alle 7, nel comune di Minturno. La zona è quella del lungomare di Scauri, dove è intervenuta prontamente la squadra territoriale dei vigili del fuoco di Castelforte. All'arrivo dei vigili, la vettura, che si trovava all'interno di un cortile privato, era completamente avvolta dalle fiamme.

Immediatamente sono iniziate le operazioni di spegnimento, che hanno potuto evitare che le fiamme si allargassero anche alle sterpaglie adiacenti. Successivamente, in collaborazione con i carabinieri, si è effettuato un accurato controllo dell'area e del mezzo per cercare di risalire alle cause del rogo, che sono però ancora in fase di accertamento. Non si registrano per fortuna persone coinvolte.