Non si ferma all'alt dei carabinieri, inseguito per chilometri e arrestato

E’ stato arrestato dopo un inseguimento di circa 3 chilometri e dopo avere anche minacciato i carabinieri della stazione di Scauri che erano riusciti a fermarlo.

Protagonista del fatto un 59enne di Santi Cosma e Damiano che, intercettato a Formia mentre si trovava alla guida di un motociclo di grossa cilindrata sebbene non ne avesse titolo essendogli stata revocata la patente, non si è fermato all’alt imposto da una pattuglia impegnata in un servizio di controllo del territorio. I militari lo hanno quindi inseguito e quando è stato raggiunto l’uomo, che ha numerosi precedenti, ha reagito con minacce verbali cercando più volte di dileguarsi. Per lui è scattato l'arresto con le accuse di violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale.

L’uomo, dopo le formalità di rito, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della caserma di Scauri in attesa del processo per direttissima.