Imbraccia un fucile subacqueo e spara durante una lite condominiale

Ha sparato una fiocina con un fucile subacqueo contro due persone fortunatamente senza colpirle nel corso di una lite condominiale. E’ accaduto a Scauri dove i carabinieri della locale stazione hanno denunciato per minaccia e porto di armi od oggetto atti ad offendere un cittadino italiano 48enne residente nel centro del sud pontino risultato poi essere in cura presso una struttura per la salute mentale di Formia.

L’uomo nel corso di una discussione con alcuni condomini per futili motivi ha imbracciato un fucile subacqueo pneumatico ed ha sparato in direzione di due uomini – uno dei quali si trova in regime di arresti domiciliari - che erano di fronte a lui senza colpirli. Oltre all’arma i militari hanno sequestrato anche dieci fiocine che erano nella disponibilità del 48enne.