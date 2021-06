Violenze sui familiari, 19enne denunciato per maltrattamenti e lesioni

Un 19enne di Minturno è stato denunciato per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e danneggiamento.

Ad intervenire all’interno dell’abitazione della famiglia i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Formia, che hanno trovato il ragazzo che, in evidente stato di alterazione psicofisica e per cause in fase di accertamento, si è scagliato contro il padre, la sorella e un nipote con gesti violenti. Per lui è scatta dunque una denuncia a piede libero all’autorità giudiziaria.