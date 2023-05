Bestemmie, immondizia e danneggiamenti: l'oratorio chiude ancora per "maleducazione"

Oratorio della parrocchia chiuso per un mese per "maleducazione". Succede nel comune di Minturno, alla parrocchia San Biagio. Il parroco don Maurizio Di Rienzo ha ripetutamente richiamato chi utilizza il campetto parrocchiale ad avere cura e responsabilità dei luoghi, a rispettare le persone e le cose e non ha mancato di immortalare il degrado in cui molte persone lasciano gli spazi esterni dell'oratorio.

A questo si aggiungono bestemmie e parole volgari fra chi gioca, contro gli stessi compagni ma anche contro gli operatori pastorali e i catechisti; rifiuti abbandonati ovunque nonostante ci siano i cestini a disposizione; fari lasciati accesi la sera e perfino una nuovissima porta da calcio completamente distrutta.

Così in un post pubblicato su Facebook annuncia la chiusura dell'oratorio: "Sono cosciente - commenta - che questa scelta è dura, soprattutto per chi vive con gioia la nostra parrocchia, in particolare i più piccoli, ma spero possa essere un segnale per tutti. A chi rovina i beni della parrocchia, a chi è complice e non cerca una soluzione, agli adulti che sono ancora una volta i grandi assenti".

Lo scorso settembre, per episodi analoghi, era già successo e don Maurizio Di Rienzo si era visto costretto a chiudere l'oratorio per le stesse ragioni.