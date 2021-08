Minturno, espone un pass contraffatto dei carabinieri: giovane denunciato

Espone un pass contraffatto dei carabinieri: scatta la denuncia per un giovane di 27 anni a Minturno. Tutto è accaduto la scorsa notte durante un servizio finalizzato alla prevenzione ed al contrasto dei reati in materia di circolazione stradale effettuato dagli uomini del Nucleo Operativo e Radiomobile di Formia.

In particolare, i militari hanno scoperto che il giovane esponeva sulla propria auto un pass contraffatto recante lo stemma della Repubblica Italiana e la dicitura “Ministero della Difesa Arma dei Carabinieri”. Al termine degli accertamenti, il 27enne è stato denunciato in stato di libertà per il reato di possesso di segni distintivi contraffatti.