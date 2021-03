Minturno: alla guida con una patente contraffatta, smascherato durante il controllo

Denunciato un uomo di 34 anni di Formia; i carabinieri hanno anche accertato che non aveva conseguito la prevista abilitazione alla conduzione di veicoli

Alla guida con una patente falsa è stato controllato dai carabinieri e denunciato. E’ accaduto nella giornata di ieri, lunedì 15 marzo, a Minturno.

I militari della locale Stazione erano impegnati in un normale servizio di controllo alla circolazione stradale quando hanno fermato un uomo di 34 anni di Formia. Nel corso del controllo il 34enne ha esibito loro una patente che poi è risultata essere contraffatta. Non solo, ma i carabinieri hanno anche verificato che non aveva mai conseguito la prevista abilitazione alla conduzione di veicoli.

Al termine degli accertamenti il documento è stato sequestrato e per l’uomo è scattata la denuncia all’Autorità giudiziaria.