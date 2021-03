Minturno, oppone resistenza a carabinieri e sanitari: 59enne denunciato

In evidente stato di alterazione psicofisica ha opposto resistenza ai carabinieri e al personale sanitario: per questo un uomo di 59 anni è stato denunciato a Scauri. I fatti risalgono allo scorso 28 febbraio e sono avvenuti nella frazione di Minturno.

Secondo quanto ricostruito, il 59enne oltre a non voler fornire i dati sulla propria identità ai carabinieri durante un controllo, ha opposto resistenza anche agli operatori sanitari opportunamente intervenuti per le cure del caso, procurando anche lesioni ad un militare. Nel corso degli accertamenti, inoltre, l’uomo è stato trovato in possesso di un’auto precedentemente sottoposta a sequestro amministrativo e che gli era stata affidata in custodia giudiziale.

Per l’uomo, al termine dell’attività di polizia giudiziaria, è scattata la denuncia part i reati di minaccia, violenza e resistenza a pubblico ufficiale, rifiuto d'indicazione sulla propria identità, sottrazione di cose sottoposte a sequestro disposto da autorità amministrativa.