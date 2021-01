Minturno: tragedia nel giorno dell’Epifania, giovane trovato senza vita in casa

Tragedia nel giorno dell’Epifania a Minturno: un giovane di 22 anni di origini straniere è stato trovato senza vita nella sua abitazione in una traversa di via Appia nella frazione di Scauri. Scattato l’allarme sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri; sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause della morte del giovane.

Secondo una prima ricostruzione, il decesso potrebbe essere stato causato dalle esalazione di monossido di carbonio. Sembra infatti che il ragazzo avesse acceso un braciere per scaldarsi. A dare l’allarme sarebbero stati alcuni amici che ieri non lo hanno visto arrivare sul posto di lavoro. Elementi utili per fugare ogni dubbio sulla morte del giovane potrebbero arrivare dall’autopsia.