Minturno, vende pesce senza licenza e autorizzazioni: sequestrati 40 chili di prodotto e maxi multa

Sono scattati a pochi giorni da Natale i controlli da parte dei carabinieri in merito all’attività di vendita di pesce. L’operazione condotta nella giornata di ieri nella frazione di Scuri di Minturno, con l’ausilio della locale delegazione navale della guardia costiera, ha portato al sequestro di un ingente quantitativo di prodotto ittico e ad una maxi multa per il titolare di un esercizio commerciale.

Nel corso delle verifiche sulla regolarità dell’attività di vendita di pesce esercitata dall’uomo della provincia di Napoli è stato scoperto che era sprovvisto della relativa licenza e delle autorizzazioni sanitarie previste. Per questo sono stati sequestrati 40 chili di pesce ed elevata una sanzione amministrativa di 1500 euro.