In un doppio fondo dell'auto 6 chili di hashish: arrestato un corriere della droga

Oltre 6 chili di droga scoperti e sequestrati nel corso di un'operazione congiunta conclusa a Minturno dalla guardia di finanza del gruppo di Formia e dal personale del commissariato di polizia, con l'ausilio delle unità cinofile.

I militari hanno fermato un uomo a bordo di un'auto con targa prova che viaggiava verso Minturno. Il suo nervosismo li ha insospettiti e dai primi riscontri è emerso che il conducente del veicolo aveva numerosi precedenti penali. E' scattata quindi un'accurata perquisizione personale e del mezzo, poi il cane antidroga ha fiutato insistentemente qualcosa nella zona del paraurti posteriore.

Gli operatori hanno quindi accertato la presenza di un meccanismo di doppio fondo che era occultato dietro la targa posteriore del veicolo. All'interno erano nascoste 31 confezioni sferiche che contenevano hashish, per un totale di 6,419 kg di stupefacente, che sul mercato avrebbero fruttato oltre 60mila euro. Sentita l'autorità giudiziaria, per l'uomo è stato disposto l'arresto in carcere.