Scoperta maxi frode fiscale: sequestro da 500mila euro a una società di ristorazione e bar

Un sequestro preventivo di beni immobili e disponibilità finanziarie per quasi 500mila euro è stato eseguito dai finanzieri del comando provinciale su disposizione del gip del tribunale di Cassino. Destinataria del provvedimento è una società di ristorazione e bar di Minturno nsieme ai suoi rappresentanti di diritto e di fatto.

Il sequestro della finanza scatutisce da una verifica fiscale del gruppo dei finanzieri di Formia, per il periodo di imposta compreso tra il 2017 e il 2020. L'accertamento ha consentito alle fiamme gialle di ricostruzione di un'evasione di imposta e occultamento al Fisco pari a 473mila euro. L'attività investigativa ha dunque consentito di smascherare una frode fiscale messa in atto da tre fratelli di origine campana, ritenuti responsabili di aver accumulato negli anni un indebito vantaggio tributario attraverso il mancato assolvimento degli obblighi di dichiarazione fiscale e il frequente ricorso alla "cessione di ramo d'azienda", che serviva a preservare gli assets societari sani e ad accollare il crescente debito tributario a società fantasma appositamente costituite e intestate a soggetti prestanome che versavano in una situazione di indigenza economica. Il consolidato meccanismo era stato concertato con la regia professionale di un commercialista partenopeo, anche lui ora denunciato all'autorità giudiziaria insieme ai tre imprenditori.

Disponibilità finanziarie, beni immobili e mobili registrati rientrano tra i beni colpiti dal decreto di sequestro preventivo, funzionale alla confisca diretta e per equivalente, fino alla concorrenza della somma complessiva di 473.