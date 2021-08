Alimenti nocivi e in cattivo stato di conservazione: locali sequestrati e multa al titolare

L'ispezione dei carabinieri ha portato a scoprire all'interno di un magazzino dell'esercizio pubblico cibi conservati in totale assenza di requisiti igienici

Commercio di sostanze alimentari nocive, frode nell'esercizio del commercio e detenzione e vendita di sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione. Con queste ipotesi di reato un uomo di 35 anni di Scauri di Minturno è stato denunciato in stato di libertà dai carabinieri della stazione locale.

I militari, nel corso di un'ispezione nell'esercizio commerciale che gestiva, hanno accertato che il 35enne custodiva nel magazzini del locale prodotti alimentari destinati al consumo in cattivo stato di conservazione e in completa assenza dei necessari requisiti igienici. Oltre alla denuncia a carico del gestore è scattato il sequestro per i locali.