Denuncia lo smarrimento di assegni ma non era vero, denunciato dai carabinieri

Il 40enne di Minturno è stato deferito per simulazione di reato. L'ammontare dei titoli er adi 4mila euro

Una persona è stata denunciata per simulazione di reato dai carabinieri di Minturno. I militari dell’Arma al termine di specifica attività d'indagine, hanno deferito in stato di libertà D.S., 40enne del luogo, che il 12 luglio dello scorso aveva denunciato falsamente lo smarrimento ed il successivo indebito utilizzo da parte di terzi di alcuni assegni bancari per un importo complessivo di 4mila euro