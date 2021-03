Raggirano una donna con un falso profilo Facebook e si fanno accreditare 16mila euro: quattro denunciati

Quattro persoen denunciate dai carabinieri della stazione di Scauri (Minturno) per il reato di truffa. A conclusione di una specifica attività investigativa, i militari hanno accertato che i quattro, dopo aver creato su Facebook e su Whatsapp il profilo di un falso generale dell'esercito americano in missione in Italia, avevano raggirato una donna del luogo.

Erano riusciti in particolare a farsi accreditare, attraverso diversi bonifici bancari, la somma di 16mila euro.