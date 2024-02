Tentata truffa con la raccolta fondi per il restauro della chiesa

Una raccolta fondi per il restauro della chiesa, ma era in realtà una truffa. A proporla una donna di Minturno che ha cercato di coinvolgere l'edicolante nell'iniziativa. Quest'ultimo però, che aveva già partecipato a opere di beneficenza, ha a sua volta informato subito il parroco della chiesa che era ià stata di recente oggetto di lavori di riparazione.

Dopo la segnalazione è scattato l'intervento dei carabinieri della stazione locale e dello stesso parroco che, con una comunicazione ufficiale, ha avvisato tutti i fedeli a non cadere in possibili raggiri e truffe su una presunta raccolta fondi per il restauro della parrocchia e di scegliere invece i canali ufficiali, ovvero la pagina social della parrocchia in cui è stato inserito l'iban al quale versare eventuali offerte. L’invito per tutti i cittadini rivolto dal parroco e dai carabinieri della compagnia di Formia è quello di segnalare sempre eventuali episodi anomali e di prestare la massima prudenza nel caso siano avvicinati da persone estranee al consiglio pastorale e che richiedono denaro.

Dopo la segnalazione e l'intervento dei carabinieri la presunta truffatrice è stata identificata e sono in corso da parte dei militari ulteriori accertamenti.