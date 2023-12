Usuraio arrestato, il figlio si presenta a casa della vittima e la minaccia per farla ritrattare

E’ stato arrestato dai carabinieri di Anzio anche il figlio dell’usuraio finito in carcere nei giorni scorsi. I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno fatto scattare le manette ai polsi di un 36enne nomade che deve rispondere dei reati di minaccia aggravata e violenza privata.

Dopo la denuncia per usura presentata all’Arma da una donna nei confronti di un 53enne nomade, l’uomo è arrestato e portato in carcere. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, a fronte di un prestito di 20mila euro nei mesi successivi il 53enne aveva preteso dalla vittima la restituzione del doppio della cifra; non contento pretendeva con tono minaccioso ulteriori 20.000 euro per l'estinzione del debito.

Nei giorni seguenti, il figlio del 53enne, avendo forti sospetti nei confronti della donna che pensava potesse essere la denunciante, si è prima presentato a casa sua e successivamente l’ha costretta a fermarsi per strada intimandole di ritrattare quanto denunciato ai carabinieri, se non avesse voluto correre dei rischi per la sua incolumità.

Al termine delle indagini così i carabinieri hanno arerstato anche il 36enne. Sono ora in corso ulteriori indagini volte a individuare eventuali complici sia dell’usura che delle minacce e della violenza privata.