Violenta lite in famiglia, picchia il fratello a calci e pugni e lo colpisce con un bastone: arrestato 20enne

Ha colpito con violenza il fratello sulla testa usando un bastone ed è stato arrestato in flagranza di reato per lesioni personali aggravate dall'uso di oggetti contundenti. E' accaduto tutto nella serata di ieri, 18 febbraio, a Monte San Biagio, dove è finito agli arresti un ragazzo del posto di 20 anni. Gli agenti del commissariato di polizia di Fondi sono intervenuti per la segnalazione di una lite familiare e quando hanno raggiunto il luogo indicato hanno trovato la vittima che perdeva sangue dal capo e accanto c'era il bastone utilizzato per le percosse.

All'interno di una delle stanze dell'abitazione è stato rintracciato il giovane aggressore, anche lui ferito a una mano. I due fratelli sono stati quindi accompagnati da un'ambulanza all'ospedale di Terracina. Il 20enne aveva una frattura alla mano sinistra, mentre l'altro un trauma cranico e una ferita lacero contusa sulla bocca.

Il ragazzo aggredito ha successivamente denunciato l'aggressione e ricostruito i fatti. Mentre si trovava nel giardino di casa è stato violentemente picchiato per futili motivi dal fratello, che prima lo ha minacciato e poi aggredito con una pala. Rifugiatosi all’interno dell’abitazione,il ragazzo è stato inseguito e raggiunto dal fratello, che lo ha colpito con calci e pugni al volto ed al corpo, poi alla testa, con il bastone rinvenuto dagli agenti. A quel punto la vittima è riuscito a rifugiarsi in una stanza di casa e a lanciare l'allarme alla polizia.

Sulla base degli elementi raccolti, l’aggressore è stato arrestato per lesioni aggravate e, in attesa dell’udienza di convalida prevista per domani, è stato ristretto presso le camere di sicurezza della Questura di Latina.