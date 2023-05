Botte e minacce a moglie e figli: dopo anni la donna denuncia tutto

Un incubo vissuto in casa per anni senza mai denunciare, per timore della propria incolumità. Maltrattamenti fisici e psicologici, botte, minacce e insulti erano quasi all'ordine del giorno per una donna di Monte San Biagio e per i suoi figli minori.

Per la vittima l'inferno è finito quando ha preso il coraggio di raccontare tutto alle forze dell'ordine denunciando il marito. Le indagini dei carabinieri del Nor della compagnia di Terracina, conotte in collaborazione con i colleghi della tenenza di Fondi, hanno poi fatto il resto consentendo di arrivare all'arresto dell'uomo. Ai domiciliari è finito un 41enne, già noto per i suoi precedenti, arrestato in ottemperanza di un ordine di custodia cautelare emesso il 19 maggio scorso dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Latina, che ha concordato con le indagini effettuate dall'Arma e coordinate dalla procura.