Locale a luci rosse, il titolare: "Nessuna prostituzione, è solo un club di scambisti"

Ha scelto di avvalesi della facoltà di non rispondere ma ha rilasciato spontanee dichiarazioni spiegando che nel suo locale le persone si incontrano, bevono qualcosa e intrattengono apporti sessuali liberamente il titolare del night club di Monte San Biagio finito agli arresti domiciliari il 29 settembre scorso con l'accusa di concorso in favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. A. M., 76 anni, questa mattina è comparso davanti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina Pierpaolo Bortone per l'interrogatorio di garanzia e si è difeso negando di essere responsabile dello sfruttamento di prostitute perchè in realtà il suo locale è semplicemnte un luogo di incontro per scambisti.

A lui i carabinieri del Nor della compagnia di Terracina erano arrivati attraverso intercettazioni telefoniche, pedinamenti e videoregistrazioni chetestimoniano come all'interno della struttura, almeno fino a marzo del 2023, si svolgeva una quotodiana attività di prostituzione che coinvolgeva complessivamente sette donne, tutte straniere, provenienti dall'America Latina o dall'Est Europa. A dare il via alle indagini la denuncia di un cliente del locale che, dopo diversi incontri con una delle donne, era incappato in una truffa, sborsando nel tempo 15mila euro. Le donne erano tutte domiciliate a Roma e venivano di volta in volta reclutate dal gestore del locale o dagli altri due indagati che svolgevano la funzione di intermediari, occupandosi spesso degli spostamenti delle ragazze dalla capitale al locale di Monte San Biagio. Le somme sborsate dai clienti finivano nella tasche del 76enne che a fine serata versava alle donne una quota che arrivava anche a 400 euro ciascuna.

Il night club è stato posto sotto sequestro e per due collaboratori del titolare - che ha precedenti specifici - un uomo e una donna sono stati disposti gli obblighi di firma.