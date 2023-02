Scivola da una parete rocciosa: perde la vita un 67enne

Era uscito alla ricerca di asparagi, nel territorio di Monte San Biagio, ma una terribile caduta da una parete rocciosa su cui si stava arrampicando gli ha tolto la vita. La vittima di un tragico incidente avvenuto nella giornata di ieri, martedì 21 febbraio, è Rocco Marzano, un pensionato di 67 anni.

Nella caduta l'uomo ha battuto la testa e purtroppo per lui non c'è stato scampo. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso, oltre ai carabinieri e alla polizia locale.