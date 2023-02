Giovane studentessa muore a 22 anni, proclamato il lutto cittadino

Un’intera città, quella di Itri, piange la morte della giovane studentessa Chiara Saccoccio, deceduta a soli 22 anni. Una notizia, quella della prematura scomparsa della ragazza, che ha sconvolto tutta la comunità che si è stretta nel dolore intorno alla famiglia. E per questo l’Amministrazione comunale ha deciso di proclamare il lutto cittadino per oggi, giorno del funerale.

Chiara era molto conosciuta in città; una città che incredula si riunisce oggi per l’ultimo saluto alla 22enne morta nella notte del 6 febbraio scorso in seguito a una malattia. La vice sindaco Elena Palazzo ha firmato ieri l’apposita ordinanza con cui è stato proclamato il lutto cittadino. “L’intera cittadina è rimasta scossa dalla prematura e tragica scomparsa della giovane” si legge nel provvedimento con cui viene rimarcata “l’intenzione e la volontà di partecipare al dolore dei familiari di Chiara" da parte dell’intera comunità di Itri, "anche in forma pubblica e istituzionale”.

Con l’ordinanza è stata disposta, quindi, la sospensione di “tutte le manifestazioni pubbliche eventualmente in programma nell’arco di vigenza del lutto cittadino”, e l’esposizione delle bandiere a mezz’asta nelle sedi comunali e in tutti gli edifici pubblici; a scuole, titolari di attività commerciali, organizzazioni politiche, sociali e produttive, associazioni sportive e semplici cittadini, invece è stato rivolto l’invito a “esprimere la loro partecipazione al lutto cittadino mediante la sospensione delle attività, in segno di raccoglimento e di rispetto durante i funerali”.

Inoltre con una seconda ordinanza, la vice sindaco ha anche disposto l’uscita anticipata delle scuole di ogni ordine e grado del territorio alle 12 proprio per “favorire la partecipazione” alle esequie.