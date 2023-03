Tragedia in mare: operai provano a salvarla ma è tutto inutile, muore una donna

Si sono rivelati inutili i tentativi di soccorso prestati a una donna da alcuni operai che dopo averla vista in mare sono entrati in acqua riportandola poi a riva. La tragedia si è consumata nella mattinata di oggi, giovedì 2 marzo, ad Ardea.

La vittima, non ancora identificata, è una donna dall’età apparente tra i 70 e gli 80 anni. Scattato l’allarme sul posto, nella zona del villaggio Vela Bianca nella frazione di Tor San Lorenzo, oltre ai sanitari del 118 sono intervenuti anche i carabinieri. Secondo una primissima ricostruzione dei militari, la donna è stata vista in mare da alcuni operai che le hanno prestato i primi soccorsi. I sanitari del 118 hanno poi provato a rianimarla ma non c’è stato nulla da fare ed è stato solo possibile dichiarare il decesso.

Sono ora in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri della Stazione di Marina di Tor San Lorenzo e della Compagnia di Anzio che sono intervenuti sul posto. Al momento non viene esclusa nessuna pista, neanche quella del gesto estremo.