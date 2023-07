Lutto a Latina, è morta Maria Teresa Censi Cerocchi. Il ricordo

E’ lutto a Latina per la morte di Maria Teresa Censi Cerocchi. Cofondatrice del Campus di Musica si è spenta oggi, domenica 16 luglio, nella sua abitazione in via Ecetra nel capoluogo pontino, all’età di 94 anni.

A darne notizia “con grande dolore” la Fondazione Campus Internazionale di Musica.

"Con il suo intelligente e appassionato contributo ha reso possibili progetti visionari; donna colta, di grande empatia e umanità, ha amato la musica ma soprattutto i musicisti, avendo una cura straordinaria per quanti hanno frequentato il Campus, con un'attenzione particolare per i più giovani, per i quali ha creato, con il marito Riccardo, il sempre attuale modello dei Corsi di Perfezionamento Musicale di Sermoneta”.

I funerali si svolgeranno domani, lunedì 17 luglio, alle ore 10, nella Cattedrale di San Marco a Latina. Per sua volontà e volontà dei familiari, “a cui il Campus si stringe con affetto”, le attività del Festival Pontino di Musica e dei Corsi di Sermoneta proseguiranno come da programma.

Condoglianze alla famiglia e vicinanza ai figli Paola, Antonietta, Elisa e Roberto, sono stati espressi dalla sindaca Matilde Celentano, anche a nome di tutta la comuità. Maria Teresa Censi Cerocchi lascia "un grande vuoto nella città di Latina, nel mondo della musica e nella comunità giovanile che ha amato in modo particolare".