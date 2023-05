Il tragico epiogo

Avvolta dalle fiamme mentre cucina, muore la donna rimasta gravemente ustionata

Per la 48enne non c’è stato nulla da fare; è deceduta all'ospedale Sant'Eugenio dove era ricoverata in condizioni delicate. Nell’incidente avvenuto in un’abitazione di Lavinio ad Anzio è rimasto ferito anche il marito