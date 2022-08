Morte di Francesca Testana, eseguita l’autopsia sul corpo della 26enne. Attesa per i funerali

E’ stata eseguita ieri mattina l’autopsia sul corpo di Francesca Testana, la giovane di 26 anni deceduta nella notte tra il 17 e il 18 agosto all’interno del locale El Paso per un arresto cardiaco. Il pubblico ministero Claudio De Lazzaro, titolare dell’inchiesta, ha infatti disposto che sulla salma della giovane donna, madre di due bambini piccoli, venissero svolti tutti gli accertamenti utili a chiarire le cause del decesso.

Per conoscere i risultati definitivi dell’esame bisognerà aspettare ora qualche settimana, ma dalle prime indiscrezioni che trapelano la 26enne sarebbe deceduta per un aritmia fulminante. Una tragica fatalità, dunque, una morte naturale come del resto era stato ipotizzato sin dal primo momento; la ragazza quella notte non aveva assunto alcol o droghe, come era stato anche ribadito dagli amici di Francesca Testana che erano con lei quella sera e dalla sorella che proprio difronte a commenti e considerazioni troppo semplicistiche e affrettate avevano insinuato altro.

Quella sera la 26enne di Aprilia era uscita con la sorella e delle amiche e si era recata nel locale che si trova a Borgo Pive per trascorrere qualche ora in compagnia. Una normale serata che poi si è trasformata in tragedia; la giovane stava ballando con le amiche quando improvvisamente è crollata a terra; a nulla sono valsi i disperati tentativi di tenerla in vita, purtroppo per lei non c’è stato nulla da fare. Un dramma che ha colpito la famiglia di

Francesca Testana e quanti la conoscevano che ora attendono di poterle dare l’ultimo saluto. Nella giornata di oggi con ogni probabilità la Procura darà il via libera per la restituzione del corpo ai familiari e potranno così essere organizzati i funerali che si terranno ad Aprilia, città di origine della giovane.

Tanti sono stati in questi giorni i messaggi di cordoglio e di condoglianze che sono arrivati alla famiglia della 26 anni per una tragedia che ha scosso l’intera comunità pontina.