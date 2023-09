Stragi sulle strade, l'Associazione familiari e vittime: "Quanti devono morire perché qualcuno intervenga?"

Nalla giornata di ieri, lunedì 4 settembre, l'ultima tragedia consumata sulle strade della provincia pontina, con una giovanissima vittima, Alex Carnello, di appena 21 anni. "È un profondo senso di dolore e di costernazione quello che abbiamo provato alla notizia dell'immane tragedia che ha colpito Latina - commenta Giovanni Delle Cave, dell'Associazione italiana familiari e vittime delle strade - Noi, come associazione e come cittadini, ci siamo interrogati ancora una volta su quanto sia necessario usare la massima cautela e attenzione sulle strade, per evitare di causare incidenti o restare vittime di irreparabili sciagure destinate a segnare per sempre l'esistenza di persone e di intere famiglie. Sinistri mortali che ci spingono a non abbassare mai la guardia, invocando ancora una volta interventi mirati affinché certe tragedie possano essere scongiurate. Siamo tutti noi che dobbiamo prenderne atto e adoperarci singolarmente, nel nostro vivere quotidiano, creando i presupposti per circolare sulle strade con la massima serenità. Ma quanti ne devono morire perché qualcuno intervenga sul serio?".

Una preoccupazione che cresce non soltanto per le vite spezzate ma anche per la quasi totale assenza di reazioni. "Sembra che a queste morti - continua Delle Cave - ci sia stia rassegnando, abituandosi quasi fossero un tributo da pagare. Oltre allo strazio dei parenti e degli amici non c'è da parte dei pubblici poteri un'azione, un programma mirato. Ad ogni strage segue il solito rituale: il sindaco che proclama il lutto cittadino, i politici addolorati, il prete che si appella al valore della vita. Dopo non accade più nulla, fino alla prossima strage. E' ora di intervenire seriamente e con urgenza".