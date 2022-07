Tragedia sul litorale: muore annegato mentre fa il bagno in mare

Tragedia sul litorale laziale a Nettuno dove un uomo è morto annegato mentre faceva il bagno in mare. E' accaduto ieri sera, sabato 30 luglio, verso le 20 su una spiaggia libera all'altezza di via della Liberazione, poco distante dal santuario di Santa Maria Goretti.

Come riferisce Roma Today, a segnalare la presenza di una persona priva di sensi vicino la battigia alcuni bagnanti. Nonostante un tentativo di rianimazione per l'uomo, un 45enne, non c'è stato nulla da fare, è deceduto per annegamento in seguito ad un arresto cardiocircolatorio.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti del commissariato Anzio Nettuno che indagano sull'accaduto, l'uomo, poi identificato in un cittadino moldavo, si trovava in spiaggia da solo. Dopo aver bevuto qualche birra ha deciso di tuffarsi in acqua ma ha poi accusato un malore in seguito al quale è poi deceduto per annegamento.

Identificato, nello zaino del 45enne gli investigatori hanno trovato diverse bottiglie di birra, con altre vuote vicino. Affidata la salma all'autorità giudiziaria è stata disposta l'autopsia per accertare le cause del decesso del 45enne.