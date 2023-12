Tragedia la vigilia di Natale, l’ultimo saluto a Carlo Pica

Due comunità in lutto, quelle di Latina e di Anzio, che piangono la morte di Carlo Pica, lo storico commerciante di moto deceduto nel giorno della vigilia di Natale in seguito a un malore che gli è risultato fatale.

Pica aveva concessionarie di moto sia nel capoluogo che nella città sul litorale laziale, sua terra di origine. La notizia della sua tragica scomparsa si è diffusa subito nelle immediate ore dopo il decesso e ancora nelle giornate di Natale e Santo Stefano; giornate che sarebbero dovute essere di gioia e di festa ma che sono state rese più tristi. In tanti si sono stretti intorno ai familiari del 60enne per far sentire loro calore e vicinanza.

L’ultimo saluto a Carlo Pica ci sarà giovedì 28 dicembre; i funerali si terranno alle 15 nella basilica di Santa Teresa ad Anzio. I punti vendita rimarranno invece chiusi fino al 2 gennaio.

Era il pomeriggio del giorno della vigilia di Natale, il 24 dicembre, quando Carlo Pica è stato trovato da un parente nella sua auto in via Ponchielli a Latina. Nonostante il clima di festa aveva comunque deciso di raggiungere il capoluogo per un allenamento. Lui che era un grande appassionato oltre di moto anche di podismo. Inutili però si sono rivelati tutti i soccorsi che gli sono stati prestati dai sanitari del 118, non c’è stato purtroppo nulla da fare.