Tragedia la vigilia di Natale, muore Carlo Pica: dolore e sconcerto a Latina

Tragedia a Latina nel pomeriggio della vigilia di Natale dove è morto lo storico commerciante di moto Carlo Pica, stroncato da un malore. Il dramma in via Ponchielli, una traversa di via Don Torello domenica 24 dicembre. L’uomo di 60 anni, molto conosciuto, era titolare insieme alla famiglia di concessionarie sia nel capoluogo, dove era molto conosciuto, che ad Anzio.

A riportare la notizia è stato questa mattina il quotidiano Latina Oggi, nella versione online. Grande appassionato di podismo ieri Carlo Pica, da tutti conosciuto come “zio Carlo”, nonostante il giorno di festa ha raggiunto comunque il capoluogo per un allenamento. Quando non è stato visto rientrare a casa i suoi familiari si sono allarmati e sarebbe stato proprio un parente a rintracciarlo, tracciando la posizione del suo cellulare, in auto in via Ponchielli, non lontano dai campi di atletica dove spesso andava a correre.

Scattato l’allarme sul posto sono subito giunti i sanitari del 118 che purtroppo non hanno potuto far nulla per salvargli la vita. La notizia della sua scomparsa si è diffusa presto in città, gettando nel dolore e nello sconforto quanti lo conoscevano. Sono tantissimi in queste ore i messaggi di cordoglio lasciati sui social. “Non posso crederci, la tua simpatia e la tua spontaneità, unica. Ciao zio Carlo. Condoglianze alla famiglia”; “Ricevere una notizia così mi spezza il cuore, resterai sempre tra di noi …..ciao zio Carlo”; “Voglio ricordarti così... pazzerello sempre con il sorriso”: questi sono alcuni dei messaggi a commento di uno dei tanti divertenti video che Carlo Pica postava sulla sua pagina Facebook.