Muore durante l’immersione in Sicilia, dolore per la scomparsa del sub David Salvatori

Si è trasformato in tragedia il viaggio che David Salvatori aveva organizzato in Sicilia; l’uomo di 52 anni originario di Latina, con la passione per le immersioni e la fotografia subacquea, ha perso la vita ieri nel corso di una immersione nelle acque di Favignana, nell’arcipelago delle isole Egadi.

Una drammatica notizia che presto si è diffusa fra quanti conoscevano Salvatori molto noto proprio nel mondo della fotografia subacquea anche per le sue pubblicazioni, tra cui l’ultimo libro, “Scatti Sommersi”.

Sulla morte del 52enne è stata aperta un’inchiesta e le autorità siciliane stanno svolgendo tutti gli accertamenti per fare chiarezza sulla tragedia. Da quello che è emerso fino a questo momento intorno all’ora di pranzo di ieri, domenica 3 luglio, David Salvatori ed altri due subacquei erano impegnati in un’immersione guidata nelle acque di Favignana, insieme ad un istruttore, a circa tre miglia dalla costa ad est dell’isola. I quattro erano ad una profondità di circa 40 metri quando la guida si sarebbe resa conto che il 52enne aveva dei problemi. Subito, secondo quanto raccolto dalle prime testimonianze dalla Capitaneria di Porto di Trapani, l’istruttore sarebbe intervenuto per riportare il 52enne in superficie fin sulla barca che avevano usato per raggiungere il punto dell’immersione.

Qui sono iniziati i primi soccorsi con l’intervento nel frattempo della Guardia Costiera che con un gommone ha scortato il natante fino al porto dove i soccorritori del 118 hanno iniziato le manovre di rianimazione, ma per l’uomo purtroppo non c’è stato nulla da fare. La salma è ora a disposizione dell’Autorità Giudiziaria e si indaga per cercare di fare chiarezza sulla morte del 52enne molto conosciuto. Dolore e sconcerto ha provocato, infatti, la notizia della sua morte.

Tantissimi sono i messaggi che in queste ore vengono lasciati sui social. “Solo pochi giorni fa ci hai emozionato con le tue foto e i tuoi progetti e adesso ci arriva questa bruttissima notizia,ti ricorderò sempre con affetto e ci mancherai. Addio David Salvatori, continua a fare le tue belle foto anche da altri mari” scrive un amico. E ancora. “La sua scomparsa lascia un grande vuoto nella comunità sub e soprattutto Fotosub, di cui era uno dei più validi esponenti non solo Italiani ma internazionali”; “Con David Salvatori vanno via talento e simpatia in un solo colpo e perdiamo tutti qualcosa". “Il Mare è sempre stato presente nei momenti più importanti della sua vita, ma solo negli ultimi anni ha iniziato a praticare sport acquatici” scrive parlando di sé David Salvatori sul sito ilmaresonoio.com -. La subacquea arriva per caso nel 2006, quando durante un viaggio alle Maldive incontra un'istruttrice subacquea italiana”. “Oggi - continua - andare sott'acqua, stare nel Mare, significa per David diventare per un momento parte del Mare stesso, una piccola parte di un tutto in continuo mutamento ma allo stesso tempo in costante equilibrio”. A due anni dall’inizio delle immersioni è arrivata poi anche la fotografia subacquea con particolare attenzione dedicata alla fotografia naturalistica e alle questioni di conservazione, a cui il 52enne ha dedicato molti dei suoi viaggi in giro per il mondo. “Durante questi primi 11 anni di attività subacquea ha ottenuto numerosi riconoscimenti e premi in alcuni dei più importanti concorsi internazionali di fotografia subacquea e fotografia naturalistica”. Era membro della Ocean Artist Society, in riconoscimento delle attività di sensibilizzazione a favore di alcune delle specie più minacciate del mondo.