Lutto a Latina per la morte di don Mario Sbarigia: la comunità piange il suo parroco

Latina piange la morte di monsignor Mario Sbarigia, da tutti conosciuto come don Mario e storico parroco del capoluogo. All’età di 82 anni si è spento oggi all’ospedale Santa Maria Goretti dove era ricoverato.

Vicario generale della diocesi di Latina è stato a lungo parroco di San Luca. Con la morte di don Mario Sbarigia se ne va un pezzo della storia della nostra città. Era il parroco degli ultimi, sempre tra la gente, al servizio dei cittadini e al fianco dei più fragili.

La notizia della sua scomparsa ha destato grande dolore nella comunità di Latina, tanti sono i messaggi che affollano in queste ore anche i social a cui da molti vengono affidati ricordi e pensieri.

Profondo cordoglio è stato espresso anche dalla sindaca di Latina, Matilde Celentano, a nome dell’intera amministrazione comunale. “Don Mario è stato un punto di riferimento per l’intera comunità di Latina, che rimarrà per sempre impresso nel cuore di tutti i cittadini. E’ tornato alla casa del Padre portando con sé tutta la sua umanità. Un sacerdote, don Mario, da sempre impegnato nel sociale, con particolare attenzione al mondo giovanile e alle categorie più fragili. Per anni è stato vicario generale della diocesi pontina, senza mai discostarsi dalle sue innate doti di umiltà e altruismo. Alla sua famiglia le mie più sentite condoglianze e quelle dell’amministrazione comunale tutta”, ha dichiarato il sindaco Celentano.