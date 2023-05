Muore a 45 anni dopo un intervento allo stomaco per dimagrire

E’ una comunità in lutto quella di Fondi per la morte di un uomo di 45 anni deceduto dopo un intervento dimagrante allo stomaco. La tragedia è avvenuta in una clinica privata di Cassino, nella provincia di Frosinone e sul caso, come riporta FrosinoneToday, sono ora in corso le indagini da parte della polizia.

Indagini che sono state avviate in seguito alla denuncia che è stata presentata dai familiari del 45enne che vogliono vederci chiaro sulla morte del loro caro.

La procura di Cassino ha quindi disposto l’autopsia che verrà eseguita sul corpo dell’uomo e iscritto nel registro degli indagati tre medici che potrebbero ora rispondere del reato di omicidio colposo.