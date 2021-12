Tragedia sui binari: investito da un treno in corsa: muore un ragazzo

Tragedia nel pomeriggio di oggi, martedì 14 dicembre, sui binari della tratta ferroviaria Roma-Napoli via Formia: un giovane ha perso la vita dopo essere stato investito da un treno tra le stazioni di Itri e Formia.

Tutto è accaduto dopo le 17, con pesanti ripercussioni sulla circolazione dei treni. Scattato l’allarme sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per i rilievi. Da quanto si apprende a perdere la vita sarebbe stato un giovane non ancora maggiorenne.

Sono ora in corso le indagini per chiarire quanto accaduto. Dopo la tragedia il traffico ferroviario è stato temporaneamente sospeso per poi riprendere e iniziare a tornare regolare solo intorno alle 21. I treni hanno accumulato fino a 170 minuti di ritardo; alcuni sono stati cancellati o parzialmente cancellati.