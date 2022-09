Tragedia sui binari, investito da un treno in corsa, muore un uomo

Tragedia nella serata di ieri, domenica 18 settembre, sui binari lungo la tratta ferroviaria Roma- Nettuno: un uomo ha perso la vita dopo essere stato investito da un treno in corsa. Il dramma intorno alle 20 nei pressi della stazione di Anzio.

Dalle prime informazioni a disposizione, sembra che il convoglio fosse da poco partito dallo scalo ferroviario di Nettuno ed era diretto alla Capitale quando, per cause che sono al momento ancora al vaglio da parte delle forze dell’ordine, ha investito l’uomo. Scattato l’allarme sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che purtroppo non hanno potuto far nulla per salvare la vita all’uomo, gli agenti della polfer, della polizia di Stato e i vigili del fuoco.

Secondo una primissima ricostruzione l’uomo, che al momento non è stato ancora identificato e che non aveva i documenti, stava camminando percorrendo a piedi il tragitto tra Anzio e Nettuno costeggiando i binari quando è stato colpito dal treno, con il macchinista che non è riuscito a fermarsi per evitare l’impatto.

Sono ora in corso le indagini utili per fare chiarezza su quanto accaduto e sulle motivazioni per cui l’uomo in quel momento stesse percorrendo a piedi quel tratto costeggiando i binari. Inevitabili le ripercussioni sulla circolazione dei treni che intorno alle 20 è stata momentaneamente sospesa; è stato predisposto anche un autobus sostitutivo dalla stazione di Anzio.