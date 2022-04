Cori in lutto per la scmparsa di Jacopo Proietti, morto a soli 23 anni. Il cordoglio del sindaco

Lutto a Cori per la prematura scomparsa di Jacopo Proietti, il giovane di 23 anni deceduto in seguito ad un improvviso malore mentre viaggiava a bordo di un treno a Roma.

Una tragica notizia che ha sconvolto l’intera comunità; Jacopo era molto conosciuto e stimato sia a Cori che nella frazione di Giulianello. Cordoglio è stato espresso dal sindaco Mauro De Lillis: “La comunità di Cori e Giulianello si stringe al grande dolore di Aristide Proietti, presidente del Monumento Naturale del Lago di Giulianello, e alla sua famiglia, per la prematura perdita di Jacopo. Un dolore che colpisce tutti noi”. E sono tanti i messaggi in ricordo del 23enne, di condoglianze e vicinanza alla sua famiglia che stanno riempendo in queste ore le pagine dei social.

La tragedia nel pomeriggio di sabato 9 aprile a Roma su un treno regionale che partito da Termini era diretto in Toscana e in quel momento stava transitando presso la stazione Tuscolana. Inutili si sono rivelati i soccorsi prestati al giovane. Sul posto, oltre ai sanitari del 118 e al medico necroscopo, sono intervenuti gli agenti della polizia ferroviaria. La salma è stata trasportata al Policlinico Tor Vergata.