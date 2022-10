E' il 38enne Alessandro Scipioni l'uomo ritrovato senza vita nel lago

E' Alessandro Scipioni l'uomo trovato senza vita ieri, 3 ottobre, nel lago di Giulianello, a Cori. L'uomo, 38 anni, era residente a Cave e nella giornata di domenica era adato da solo a pescare al lago, senza fare più ritorno. I familiari avevano dunque lanciato l'allarme non vedendolo rientrare e così sono scattate le ricerche di carabinieri e vigili del fuoco, concluse solo nel pomeriggio di ieri con un drammatico epilogo.

Il corpo è stato ritrovato dai sommozzatori dei vigili del fuoco a circa 5 metri di profondità e a diversi metri dalla riva. L'ipotesi è che l'uomo sia entrato in acqua per recuperare un barchino telecomandato che aveva portato con sé e che usava di solito per portare al largo le lenze. Poi, probabilmente a causa di un malore, è annegato e le acque del lago lo hanno inghiottito. Ora i carabinieri di Colleffero indagano per ricostruire l'accaduto