Esce per andare a pesca e poi scompare: 38enne ritrovato senza vita nel lago

Tragedia nel pomeriggio di oggi nel Lago di Giulianello a Cori dove è stato rinvenuto il corpo senza vita di un uomo. Dalle prime informazioni a disposizione si tratta di un 38enne della provincia di Roma che aveva raggiunto il lago che ricade tra i territori di Cori e Artena per andare a pescare e risultatava scomparso dalla giornata di ieri, domenica 2 ottobre. A lanciare l’allarme sono stati proprio i familiari che dopo non averlo visto tornare a casa hanno allertato i carabinieri dando il via alle ricerche che purtroppo hanno avuto un epilogo drammatico.

Come riporta RomaToday, l’uomo, che era residente a Cave in provincia di Roma, era andato a pescare da solo nel lago. Fra le attrezzature un barchino telecomandato che il 38enne utilizzava per mettere le lenze a largo; fermatosi l'apparecchio telecomandato da remoto l'uomo, secondo una prima ricostruzione, avrebbe provato a recuperarlo. Un tentativo non riuscito con il 38enne poi sparito nelle acque del lago.

Senza sue notizie e impossibilitati a contattarlo, i familiari preoccupati hanno quindi presentato denuncia di scomparsa alla Stazione dei carabinieri di Artena e si è subito attivata la macchina dei soccorsi. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Colleferro e Roma che hanno inviato anche il nucleo sommozzatori, con l'ausilio dei militari della Compagnia di Colleferro e del personale del 118.

A lavoro tramite immersione scuba con l'utilizzo di comunicatori subacquei e del Dison (il sonar) le ricerche si sono però concluse tragicamente quando il corpo senza di vita del pescatore è stato recuperato ad una profondità di 5 metri. Ora sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri per ricostruire quanto accaduto.