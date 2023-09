Dolore per la scomparsa di Ludovico Passeri, il giovane morto schiacciato dal suo trattore

Due comunità in lutto, quelle di Priverno e Maenza, per la morte di Ludovico Passeri, il giovane di 25 anni che ha perso la vita ieri dopo essere rimasto schiacciato dal suo trattore. Un incidente avvenuto mentre Ludovico stava lavorando in località Boschetto a Priverno; di professione faceva il taglia legna ed erano intorno alle 12 quando probabilmente a causa della conformazione del terreno il mezzo si è ribaltato, schiacciandolo.

L’allarme è stato lanciato immediatamente e i soccorsi hanno raggiunto il luogo dell’incidente ma purtroppo per il 25enne non c’è stato nulla da fare. Le indagini, per chiarire la dinamica effettiva della tragedia, sono state affidate ai carabinieri.

La notizia della morte di Ludovico Passeri si è presto diffusa ieri sia a Priverno che a Maenza, paese di origine del ragazzo. In tanti lo conoscevano e in tanti gli volevano bene. E sono molti i messaggi di cordoglio, di vicinanza alla famiglia e di dolore che in queste ore vengono lasciati sui social; social in cui compaiono le numerose foto postate dal 25enne, molte delle quali lo ritraggono proprio a bordo del suo trattore mentre felice svolgeva il suo lavoro.

"Ci è voluto tanto per convincermi a scrivere il mio saluto a te, anima bella, tra le più belle, perché è un saluto doloroso - ha scritto la sindaca di Priverno Anna Maria Bilancia sulla sua pagina Facebook -. Ora tu sei un angelo che guarda il mondo dall'alto e che sulla terra è rimasto nei cuori di tutti. Ti prego, proteggi e consola la tua mamma, il tuo papà, i tuoi fratelli e tutti i tuoi cari e consola tutti noi che non riusciamo a farci una ragione di quanto è accaduto perché non c'è nulla di razionale sulla perdita di una vita nel fiore degli anni, una giovane vita sempre spesa per gli altri e per ciò che è giusto. La nostra Comunità si sente più fragile e più povera perché ha perso un figlio prezioso. Ti ricorderemo e ti porteremo sempre nel cuore, Ludovico caro. Riposa in pace” scrive ancora la sindaca che a nome di tutta la comunità di Priverno ha espresso vicinanza e affetto ai familiari del 25enne.

A lei si è unito anche il primo cittadino di Maenza, Carlo Sperduti. “A 25 anni si è giovani ma non acerbi, puoi lavorare, studiare, girare il mondo, vivere in famiglia o vivere con famiglia, sognare un futuro o costruire il futuro. A 25 anni si può essere una infinità di cose, ma certo non si può morire. Non si può morire sotto un trattore. Non si può morire al lavoro - ha scritto anche lui su Facebook -. La notizia della morte di Ludovico mi ha sconvolto, cosi come ha sconvolto la nostra Comunità. Ci stringiamo al dolore della famiglia. Riposa in pace Ludovico”.

E in forma di rispetto e di vicinanza alla famiglia di Ludovico, i referenti locali dell’organizzazione Plastic Free hanno deciso di annullare e di rimandare a data da destinarsi l’evento in programma per la giornata di oggi e che rientrava nell’ambito della campagna organizzata a livello nazionale “Sea & Rivers”.