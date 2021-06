Tragedia in mare ad Ardea, muore un 55enne

Inutili i soccorsi per l’uomo; il dramma nel pomeriggio di venerdì 25 giugno. Sul posto carabinieri e sanitari del 118 che hanno allertato anche un’aliambulanza

Tragedia sul litorale di Ardea dove un uomo è deceduto mentre faceva il bagno in mare. Il dramma si è consumato nel pomeriggio di ieri, venerdì 25 giugno. Purtroppo per l’uomo, un 55enne di origini romene, non c’è stato nulla da fare e vani si sono rivelati i soccorsi.

Secondo una prima ricostruzione, come riferisce RomaToday, potrebbe essere stato un malore improvviso a causare il decesso del 55enne. Sul posto, scattato l’allarme, sono intervenuti i carabinieri di Ardea e i sanitari del 118 che per i soccorsi avevano allertato anche un’eliambulanza.