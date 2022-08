Tragedia sul litorale a Gaeta, un uomo muore mentre fa il bagno in mare

Tragedia in mare a Gaeta dove nel primo pomeriggio di oggi è morto un uomo di 50 anni. E’ accaduto nei pressi della spiaggia delle Scissure dove, scattato l’allarme, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 insieme ai militari della Guardia Costiera.

Dalle prime informazioni a disposizione la vittima è un uomo di 50 anni di Pontecorvo, della provincia di Frosinone - M.D.V. -, che si trovava nella città del Golfo per trascorrere una giornata di mare. Una giornata che purtroppo si è trasformata in tragedia.

Su quanto accaduto sono ora in corso le indagini da parte della Guardia Costiera; non è chiaro, infatti, se l’uomo possa aver accusato un malore o se possa essere rimasto in balia delle onde; le condizioni meteo oggi non sono particolarmente favorevoli, il vento è molto forte e il mare è particolarmente agitato. Soccorso l'uomo è stato portato a riva ma purtroppo per lui non c'è stato nulla da fare.

Gli accertamenti che verranno condotti saranno quindi utili a ricostruire cosa accaduto e quali sono state le cause del decesso del 50enne.

Il cordoglio del sindaco di Pontecorvo

Cordoglio è stato espresso dal sindaco di Pontecorvo, Anselmo Rotondo. "La nostra comunità viene nuovamente trafitta dal dolore -scrive il primo cittadino su Facebook -. Siamo sotto choc per la morte improvvisa di Marco. Era un uomo, un marito, un padre esemplare. Persona mite e perbene. A lui mi legava una grande stima, umana e professionale. Ci stringiamo al dolore della famiglia, a Beatrice e ai figli. Ogni parola è superflua".