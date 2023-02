E’ morto Maurizio Costanzo. A Latina era stato direttore artistico della Fondazione Teatro

E’ morto a Roma Maurizio Costanzo. Il giornalista, conduttore televisivo e radiofonico, autore e sceneggiatore si è spento oggi, 24 febbraio, nella Capitale all’età di 84 anni. La comunicazione ufficiale è arrivata nella mattinata da parte del suo ufficio stampa.

Nato a Roma il 28 agosto 1938, Costanzo ha firmato decine di programmi radiofonici e televisivi, scrivendo la storia sia della radio che della tv, e di commedie teatrali. Nel capoluogo viene ricordato per il suo impegno nella Fondazione Palazzo della Cultura di Latina di cui è stato direttore artistico per circa un anno tra il 2008 e il 2009.

Nella sua lunga e ricchissima carriera, Costanzo ha raggiunto la grande popolarità nel 1976, conducendo in Rai il talk-show Bontà loro. Il suo nome è stato legato soprattutto al Maurizio Costanzo show, in onda dal 1982 e tra i suoi programmi più noti, c'è sicuramente Buona domenica. Ma viene ricordato anche come giornalista impegnato; indimenticabili le sue trasmissioni contro la mafia insieme a Michele Santoro che hanno segnato la storia del piccolo schermo. Nel 1993 scampò anche a un attentato di Cosa Nostra.

I funerali di Maurizio Costanzo si terranno lunedì 27 febbraio, alle ore 15, presso la chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo, a Roma.