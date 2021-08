Lutto nei vigili del fuoco, è morto l’ex comandante provinciale Maurizio Liberati

Ricoverato da qualche giorno in ospedale a Frosinone, si è spento all’età di 66 anni. Liberati è stato alla guida del comando provinciale di Latina per tre anni dal 2014 al 2017

E’ lutto anche a Latina per la morte dell’ingegner Maurizio Liberati, ex comandate provinciale dei vigili del fuoco. Ricoverato da qualche giorno presso l’ospedale di Frosinone in seguito ad un malore si è spento nel pomeriggio di ieri, 24 agosto, all’età di 66 anni.

Una triste notizia che ha colpito anche il comando provinciale pontino che Liberati ha guidato per circa tre anni dal 2014 al 2017. “Il suo cuore ha smesso di battere lasciando nell'incredulità tutti noi che lo abbiamo conosciuto ed apprezzato” dichiarano proprio dal comando provinciale dei vigili del fuoco

Prima di Latina, Liberati era stato comandate provincia anche a Frosinone, dopo l’esperienza pontina, dal 2017 ad oggi, è stato dirigente responsabile del personale vigili del fuoco facente servizio presso la Camera dei Deputati a Roma.