Tragico incidente nella notte tra sabato 11 e domenica 12 novembre sulla variante Appia Formia Garigliano in cui ha perso la vita un giovane di 22 anni.

Il sinistro si è verificato intorno all’1.30 all’altezza del chilometro 12 dell'arteria, nel territorio di Minturno. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri che sono intervenuti dopo la segnalazione, il giovane del posto mentre era in sella alla sua bicicletta è stato investito da un camion, guidato da un 33enne e diretto nella sua stessa direzione. L’incidente è avvenuto in un tratto poco illuminato della strada e, dai primi rilievi condotti dai militari, la bici su cui viaggiava la vittima pare fosse senza luci.

Dopo l'impatto il conducente del mezzo pesante si è subito fermato e ha lanciato l’allarme. Il luogo dell’incidente è stato così raggiunto anche i sanitari del 118 che purtroppo non hanno potuto far nulla per salvare la vita al ragazzo, deceduto sul colpo. Le indagini sul sinistro sono ora affidate ai carabinieri di Minturno che dovranno ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto; intanto si attendono anche i risultati dei test che sono stati effettuati sull’autista del camion.

La salma della giovane vittima è ora a disposizione dell’Autorità Giudiziaria ed è stata trasportata all’obitorio di Cassino.