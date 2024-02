Non vuole la presenza di moglie e figli al suo funerale e lo fa scrivere sulle epigrafi

Non voleva i figli, la moglie e il genero al suo funerale: questa una delle ultime volontà di un uomo di 74 anni deceduto lo scorso 7 febbraio all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Un desiderio che l’anziano ha voluto anche far scrivere sulle epigrafi che così recitavano: "Il defunto non gradisce al proprio funerale la presenza dei figli, del genero e della moglie”.

I manifesti funebri sono stati affissi nel paesino del viterbese che ha dato i natali all’uomo e dove questa mattina sono state celebrate le esequie. Prima di morire però l’uomo che viveva ad Ardea aveva pensato a tutto, compreso anche al giorno dell’ultimo saluto. Per questo ha contattato un’agenzia funebre di Aprilia che ha ricevuto così l’incarico di occuparsi dei funerali e anche la particolare richiesta del 74enne, che a quanto pare voleva fosse ben rispettata, di scrivere proprio sull’epigrafe che non avrebbe voluto la presenza di moglie, figli e genero alla cerimonia.

Non sono ovviamente noti i motivi che hanno spinto l’uomo a una richiesta simile, ma di certo le epigrafi nel piccolo paese in provincia di Viterbo non sono passate inosservate.