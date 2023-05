Addio all'architetto Paolo Portoghesi: sua la "Passeggiata a mare" al lido di Latina

E' morto questa mattina, nella sua casa di Calcata vicino Roma dove viveva da molti anni, l'architetto Paolo Portoghesi. Aveva 92 anni. Docente universitario e progettista di fama, Portoghesi è stato in Italia il principale esponente del Postmodernismo e fra i suoi lavori più iconici si ricordano la moschea di Roma e Casa Papanice, oltre alla Chiesa della Sacra Famiglia di Salerno. Importante anche il suo passaggio in Veneto e nella Marca dove in soli 300 giorni aveva realizzato una nuova sede universitaria all'interno di un ospedale dismesso.

Anche Latina può vantare alcuni suoi progetti. Porta infatti la sua firma la "Passeggiata a mare" su un tratto del lido, tra via Casilina a Foce Verde, con il marciapiede e la pista ciclabile.

Figlio di un ingegnere, nato e cresciuto nel rione Pigna in centro storico a Roma, Portoghesi è stato lucido fino alla fine e stava scrivendo un libro sulla bellezza.