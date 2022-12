Morto nell'incidente con il parapendio a Norma: a perdere la vita è un turista tedesco

E’ un turista tedesco di 55 anni l’uomo vittima dell’incidente con il parapendio avvenuto a Norma e identificato dopo ore dai carabinieri che nel primo pomeriggio di ieri, venerdì 23 dicembre, sono intervenuti sul posto insieme ai sanitari del 118 e ai vigili del fuoco.

Non sono state semplici le operazioni di identificazione della vittima: nel corso delle attività di soccorso e di recupero è stato infatti accertato che l’uomo era privo dei documenti che sono stati rinvenuti solo in un secondo momento insieme anche all’imbracatura che si è staccata quando il 55enne è rovinato sulla parete rocciosa. Solo una volta ritrovati i documenti è stato possibile quindi risalire all’identità della vittima.

Su cosa sia effettivamente successo ieri pomeriggio sono ora in corso le indagini da parte dei carabinieri; l'uomo, che da quanto si apprende era in vacanza in Italia da solo, ieri pomeriggio ha raggiunto il promontorio dell’Antica Norba, spesso meta di tanti appassionati, da cui si è lanciato; poi la tragedia. Stando ai primi accertamenti, è precipitato sul costone della montagna, ma è ancora in corso di verifica cosa possa aver causato l'incidente. Scattato l’allarme sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, anche con l’elicottero, che lo hanno recuperato; ma purtroppo i tentativi di tenerlo in vita sono stati vani. Ora il corpo del 55enne è a disposizione dell’Autorità Giudiziaria e verrà disposto l’esame che sarà eseguito dal medico legale.

Nel frattempo proseguono le indagini dei carabinieri che sono anche al lavoro per rintracciare i familiari della vittima, con la collaborazione dell’Ambasciata, e per predisporre poi, una volta che saranno svolti tutti gli esami e ricevuto il via libera dalla Procura, il rimpatrio della salma.