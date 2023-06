Esplosione in un cantiere, operaio di 34 anni muore in un incidente sul lavoro

La comunità di Sabaudia piange la morte di Stefano Marcoccia il giovane di 34 anni morto oggi in un incidente sul lavoro nel torinese. Il 34enne, originario di Veroli, in provincia di Frosinone, ma da anni residente nella città delle dune, è deceduto in seguito all'esplosione di una bombola utilizzata per saldature che stava scaricando in un cantiere a ridosso dell'autostrada Torino-Monte Bianco a Pavone Canavese.

L’incidente si è verificato nella mattinata di oggi, giovedì 1 giugno, mentre il 34enne, sposato e con due figli e dipendente di una ditta esterna, come riporta TorinoToday, stava lavorando in un cantiere dove sono in corso i lavori per il rialzo del ponte sul fiume Chiusella.

Scattato l’allarme sul posto sono intervenuti oltre ai sanitari del 118 che nulla hanno potuto per salvare la vita al 34enne, anche i vigili del fuoco del distaccamento di Ivrea che hanno messo in sicurezza l'area, i carabinieri della Compagnia di Ivrea e gli ispettori dello Spresal dell'Asl To4, a cui competono le indagini sull’accaduto.