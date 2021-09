Tragedia alla stazione di Villa Literno: 23enne di Formia muore sotto un treno in corsa

Tragedia nel pomeriggio di oggi, venerdì 3 settembre, presso la stazione ferroviaria di Villa Literno dove un giovane di 23 anni di Formia ha perso la vita sotto un treno in corsa. Il dramma, come riporta CasertaNews, si è compito intorno alle 16.30; sotto shock i passeggeri che si trovavano a bordo dell'Intercity proveniente da Roma Termini e diretto a Reggio Calabria e i viaggiatori che erano in attesa presso lo scalo ferroviario.

Scattato l’allarme sono subito intervenuti i sanitari del 118 che purtroppo non hanno potuto far nulla per salvare la vita al giovane. Sul posto sono poi giunti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Aversa, che hanno operato per la rimozione del corpo, e la polizia ferroviaria della stazione di Villa Literno al lavoro per cercare di ricostruire i drammatici momenti che hanno preceduto la morte del 23enne.

Per dare ulteriore impulso alle indagini sono stati acquisiti anche i filmati dei circuiti dei video sorveglianza presenti sul posto; ogni elemento è al vaglio degli uomini della Polfer che al momento non esludono nessuna ipotesi.