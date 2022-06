Malore in acqua: muore a 71 anni un turista di Latina in vacanza in Salento

Ha perso la vita per un improvviso malore in acqua mentre era in vacanza in Salento con la famiglia. La vittima è un uomo di 71 anni residente a Latina, Giorgio Fiocco. La tragedia si è consumata questa mattina, intorno alle 11,30, nella zona di Torre dell'Orso, marina di Meledugno, nella baia delle Due Sorelle, una delle località turistiche di massimo richiamo.

Come riporta Lecce Prima, l'uomo si trovava in acqua e i familiari si sono resi conto che non si muoveva più. E' stato quindi trasportato a riva e sono stati allertati i soccorsi del 118 ma purtroppo ormai non c'era più nulla da fare. Sul poto sono intervenuti anche i militari della delegazione di spiaggia di San Foca e gli operatori dell'ufficio circondariale marittimo di Otranto. Il pubblico ministero di turno ha riaffidato la salma alla famiglia.

Fatale potrebbe essere stato anche il caldo che in provincia di Lecce ha raggiunto in questi giorni i picchi più alti del mese con temperature oltre i 36 gradi.